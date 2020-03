“Llegamos a Ciudad de México y fuimos de una vez al hospital, de urgencias. Al principio creían que venía con síntomas de coronavirus , me aislaron, me hicieron un montón de preguntas, no les miento, también estaba un poquitito asustado, pensaba que sí, hemos viajado mucho estas últimas semanas. Me dio un desgaste físico, no podía respirar, no podía caminar. Me hicieron muchísimos estudios”, relató.