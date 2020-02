Ni siquiera había empezado la entrevista cuando ellas sacaron el tema. Aunque la organización del reality no les había entregado sus teléfonos móviles, y no habían podido revisar sus redes sociales, Dalú y Angie ya sabían lo que estaba ocurriendo en Twitter con sus fans. Lo habían escuchado, y en parte intuido, y se mostraron sorprendidas y preocupadas. No podían creerlo.