Los ganadores del Oscar Julia Roberts y Sean Penn encabezarán una serie sobre el caso Watergate, el escándalo de espionaje gubernamental que culminó con la renuncia del entonces presidente de Estados Unidos, Richard Nixon. El proyecto tendrá como productor ejecutivo a Sam Esmail, el creador de Mr. Robot, informaron medios estadounidenses. Titulada Gaslit, también contaría con figuras como Armie Hammer, conocido principalmente por Call Me By Your Name, y Joel Edgerton, que participó en filmes como Loving (2016) o Operación Red Sparrow (2018).