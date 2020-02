“La gente no paraba de decir que había salido del armario... no lo hice. A ver, no es que fuera mentira, pero nunca fue mi intención salir de ningún lado. Bueno, supongo que ahora sí lo estoy haciendo. Nunca mantuve una relación sentimental en ese espacio, por lo que nunca sentí como un auténtico llamado”, afirmó la actriz, de 40 años.