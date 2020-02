"Las cosas han cambiado porque tenemos un nuevo presidente y no es el mismo partido que estuvo en el poder los últimos seis años, lo cual es grandioso. Al menos el mensaje enviado a los políticos es: lo que hagan tendrá consecuencias, porque la última administración fue la más corrupta en muchos años y creo que fueron castigados por eso, pero en términos de la violencia que experimentamos, el año ha sido tan violento como en el pasado. Entonces, no, las cosas no han cambiado en términos de violencia. Y esa es la verdad".