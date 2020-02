En su caso, los médicos tuvieron que arrancarle la placenta con las manos, lo que ocasionó que se formase un agujero en su útero que provocó que el músculo no volviese a crecer. Tras esto, le explicaron que sería prácticamente imposible volver a quedarse embarazada. "Después de tener a North atravesé un proceso de obtención de embriones para su congelación y traté de quedarme embarazada durante un año y medio, cosa que no conseguí. Me dijeron que probablemente no me quedaría embarazada, así que probé suerte y me implantaron uno de mis embriones. Y me pude quedar embarazada de Saint", explica.