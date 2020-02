Nacido en Madrid en 1973, Julio José Iglesias tuvo que hacerle frente a su padre Julio, superestrella de la música, y por otro, a su hermano Enrique, que consiguió vender más de cien millones de álbumes y liberarse del peso de su apellido. El heredero de una dinastía musical publicó en 1999 su primer disco, “Under my eyes”, con el arriesgado nombre artístico de Julio Iglesias Jr. Pese una gran campaña de promoción (fue telonero para Cher, entonces en la cumbre gracias a la gira Believe), nunca consiguió hacerse su propio nombre en la industria. Sigue probando suerte en la música y encontró más estabilidad en la televisión: en España ha participado en varios programas como Tu cara me suena. El madrileño radicado en Miami está hoy en plena presentación de su show “Timeless”, un espectáculo tributo a su padre. Su relación con el mayor ídolo español, se fortaleció en 2016 cuando salió de gira con él por Europa, tour en el que le abrió sus presentaciones. “Creo que nunca había pasado tanto tiempo con él como lo hice en esa gira, porque siempre lo vi muy poco. Allí desayunaba con él, cenaba con él, estaba siempre con él y fue maravilloso”. Con respecto a su hermano más famoso, dice, que tiene un buena relación pese a que no asistió a su boda en 2018. “Me llamó mi hermano Enrique y me dijo ‘oye que a mí no me gustan las bodas’ y yo le dije que hiciera lo que quisiera”. Pero parece que no le guarda rencor a su hermano, y según ha confesado adora a sus sobrinos y los ve mucho.