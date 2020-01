Carlos Trejo no se anda con enredos, no tiene miedo a la muerte ni al qué dirán, no le importa quedar bien o no: “yo estoy en paz con Dios y con el diablo, mi actitud siempre será buena si me tratan bien, si alguien llega y me ofende le parto la madre” concluyó el comunicador que supo vencer su miedo hasta de sí mismo.