Al parecer, lo que más molestó a Enrique Guzmán fue que Frida considere que su mamá no tiene moral. “Ella piensa que su mamá era una prostituta, yo no lo creo, no creo que la carrera artística de Alejandra tenga algo que ver con la prostitución, no ha tenido nada que ver con eso nunca, pero sí ha sido muy activa, entonces las envidias y los celos son personales”, dijo el cantante en una entrevista para el programa “Sale el sol” de la cadena Imagen Televisión.