La crisis entre la artista y su padre viene de años. Pero se profundizó a partir de la relación que mantiene con el príncipe Harry desde julio de 2016. Sobre todo cuando se anunció que se casarían y se supo que Thomas no podría asistir por alegar “problemas de salud”. En uno de los mensajes que dice haberle enviado a su hija puede leerse: “No he hecho nada para lastimarte, Meghan. Siento mucho que mi ataque cardíaco sea... un inconveniente para ti”.