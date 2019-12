Sin embargo, Calderón reveló a un programa de tv: “Por primera vez lo voy a decir y nunca había hecho declaración acerca de esto. Pero sí me molesta profundamente que otras personas inventen cosas. Una vez Carlo me dijo ‘ya basta que me use, no quiero que me use'. Él se siente usado cuando la gente dice que venía todo los días y que los llevaba a la escuela todos los días y que aquí estaba siempre, cuando ellos saben que no es cierto”.