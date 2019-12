“Estoy muy triste con la situación. Siempre estamos expuestos a un sinfin de críticas por parte de los medios o de algunos fans o fanáticos, cuando al no saber la verdad empiezan a decir cualquier cantidad de cosas que están lejos de la realidad. Me da mucha tristeza esto porque he sentido que me han faltado al respeto a mi y a mi mujer y a mis hijas, que son el apoyo absoluto e incondicional de mi carrera. Cuando vi comentarios en alusión a que dejo esto por cuestiones de celos de mi mujer, me pareció algo completamente absurdo”.