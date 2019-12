“Fue surreal, fui a su casa algunas veces y otras cenamos en un hotel. Pero la situación más surreal, porque justamente había hecho esa película, Brando me dijo su línea favorita del filme, pero me la actuó. Me dijo: ‘Cuando tú dijiste: soy tu peor pesadilla, soy un negro con una placa, lo que me da permiso de patear tu maldito trasero’”, dijo Murphy en su mejor imitación de Marlon Brando.