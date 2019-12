“Tenemos diferentes problemas con vecinos que nos han estado persiguiendo durante todo el año y han hecho todo lo posible porque nosotros no estemos aquí, no sólo el mural o la bandera, sino que La Placita no esté aquí. Con diferente multas, demandándonos, radicando diferentes demandas para salir de aquí”, explicó el protagonista de Por amar sin ley.