“Este (diagnóstico) ha arruinado todo. Esto ha arruinado absolutamente todo”, expresó apesadumbrado. “Trato de no dejar que me deprime”. “En los primeros dos meses de esto, fui suicida”, continuó Lewis. “Honestamente puedo compartir esto contigo. Pensé, mierda, me voy a suicidar. En realidad contemplé mi fallecimiento. Ya sabes, con pastillas”. “Supuse que las pastillas eran la forma más fácil de hacerlo. Quiero decir, ¿lo habría hecho? No lo sé”, continuó el cantante, que además toca la armónica.