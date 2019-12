Los fanáticos de James Bond no tendrán que esperar mucho para ver el primer tráiler de la última película de 007, No Time To Die. El domingo, la cuenta oficial de Twitter tuiteó un teaser que sirve como adelanto de lo que será lanzado el miércoles 4 junto con el lema “Bond está de vuelta”. Y a pesar de que el avance dura solo 14 segundos, proporcionó algunas escenas cargadas de mucha acción con Daniel Craig como gran protagonista.