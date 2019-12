"Yo sí creo que si tienes algo que no te gusta, que te acompleja, que te hace sentir mal y que lo puedes solucionar o arreglar o mejorar por qué no, no tiene nada de malo”, comenzó la actriz. "Ahora, también creo que sí tiene que haber límites porque de pronto te puedes pasar y ya después hay cositas que se pueden solucionar (...) pero luego hay veces que ya no te lo pueden estar arreglando”.