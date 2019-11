En la misma charla Lupillo dijo que no sentía temor ante lo que estaba revelando. “Ya si ella me reclama por decir lo que estoy diciendo pues ya me arreglo yo con ella. Yo siempre la he protegido, la he protegido de todas las cosas, siempre he hablado súper bien de ella, nunca voy hablar mal de ella y toda la vida la voy a proteger. Es la mujer más hermosa que he conocido en mi vida, punto", añadió.