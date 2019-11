“Estamos encantados de que Doctor Who continúe atrayendo a algunos de los talentos más emocionantes y dinámicos que trabajan en televisión. Junto con nuestros escritores que regresan, nos complace dar la bienvenida a nuevos miembros a la familia de Doctor Who. El equipo de Doctor Who está repleto de los escritores y directores más brillantes de la televisión británica: ¡adoramos trabajar con ellos y estamos ansiosos por mostrarte las cosas explosivas que han creado!”, expresó Chris Chibnall, el showrunner.