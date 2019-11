J: Para mí es como estar siempre atento a lo que está pasando en la música no dejar nunca de escuchar la música nueva, lo que está saliendo nuevo, pero también escuchar a los maestros, un día me lo dijo Juan Luis y a mí se me quedó grabado para siempre, así como que tienes que mantenerte escuchando de todo y es lo que yo hago, además tengo tres hijos de 16, 14 y 10 que te mantienen ahí todo el día escuchando, pero yo también descubro cosas eso me gusta por ejemplo del algoritmo digamos el lado positivo, hace como 5 días descubrí una banda inglesa que no sé cómo llegué a esa banda, el algoritmo me fue llevando por Youtube hasta que encontré esa banda que me llamó la atención. Entonces ¡chévere!