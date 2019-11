View this post on Instagram

Anavitória, Cami, Luis Enrique & C4 Trío y Leiva se presentarán en la Premiere del #LatinGRAMMY, Lali será la conductora #20AñosDeExcelencia (link en bio) Anavitória, Cami, Luis Enrique & C4 Trío, and Leiva to perform at The #LatinGRAMMY Premiere hosted by Lali… #20YearsOfExcellence (link in bio) Anavitória, Cami, Luis Enrique & C4 Trío e Leiva se apresentarão em A Premiere do #LatinGRAMMY, apresentada por Lali… #20AnosDeExcelência (link na bio)