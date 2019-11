Angelina Jolie todavía está enojada con su ex marido Brad Pitt a pesar de terminar su matrimonio hace más de tres años, revelaron múltiples fuentes al nuevo número de la revista Us Weekly. Los actores de Hollywood se separaron en septiembre de 2016, pero todavía no consiguen tener una buena relación. Al parecer, la tensión entre ellos se deba que el actor se negó a que ella y los niños se fueran a vivir a otro país.