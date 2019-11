- Después de haber dirigido 'Keeping the Faith’, ya tenía en mente dirigir 'Motherless Brooklyn’ y es gracioso porque hay varios aspectos de mi personaje con los que me siento identificado. Pero me tomó mucho más tiempo del que había pensado. Lo bueno es que en el medio trabajé con grandes artistas y aprendí muchísimo. El costo de ciertos efectos visuales y el costo de filmar una película de esta escala en una ciudad como Nueva York, no sé si lo hubiese podido hacer 20 años atrás, ni siquiera 10 años atrás.