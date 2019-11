Durante la ceremonia, la actriz recordó cómo había surgido la escena en cuestión. “Hace algunos años, estaba sentada en el set y mi director me dijo, ‘¿Puedes pasarme tus bragas, porque se ven en la escena y no deberías llevarlas, pero [tranquila] que no veremos nada’”, recordó Stone. “Le dije que claro, pero no sabía que ese momento iba a cambiarme la vida”, dijo Stone antes de volver a hacer historia y pedirle a los espectadores que sigan sus movimientos.