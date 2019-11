Fernando Colunga reiteró que no le interesa tener redes sociales porque prefiere tener un contacto más directo con sus seguidores: “No tengo redes sociales (…) A mí me gusta atender a la gente, porque todos los que me hacen el favor de seguirme en mi página www.colungateam.com, ellos saben que a mí me gusta atenderlos y me gusta tratar de estar con ellos, yo no tengo tiempo, en verdad, de poderlos atender como se merecen a través de una red social y para atenderlos a medias, prefiero no hacerlo, porque a mí me gusta hacer las cosas a fondo, hacerlas bien. Entonces, yo me imagino que si abro una red social voy a estar ahí las 24 horas”.