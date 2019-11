“Lucho por mejorar. Esa es mi inspiración: decir cada mañana que puedo llegar a conseguir lo que deseo. No quiero estancarme. Quiero mejorar y eso siempre es posible. Esa es mi filosofía. Creo que las mujeres hoy en día envejecen de otro modo, con otra actitud. Se nos ve, con cincuenta años, tan en forma como a las de veinte. Las mujeres somos atractivas cuando tenemos confianza en nosotras mismas, eso es sexy para los hombres tengan la edad que tengan”, sentenció “La Reina del Bronx” que debutó en 1986 con un pequeño papel en My Little Girl, una cinta de bajo presupuesto.