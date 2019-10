La actriz de 23 años no asistió a ningún club de striptease durante la filmación o antes de filmar, pero tomó dos clases privadas de baile: “en realidad no me ves bailar en la película, pero quería entender de qué se trataba y fue increíblemente difícil y tienes que ser extremadamente atlético para hacerlo, no es algo fácil de hacer. Pero realmente te hace sentir sexy, como si fuera realmente sexy y divertido. Definitivamente lo volvería a hacer, ya sea como una clase de entrenamiento o ir a otra clase privada", dijo Lili a Grazia.