Al bajar las escaleras, no conozco a ninguno de los reporteros. Aunque todos parecen ser ya amigos. Su energía indómita contrasta con mi personalidad, más tranquila y reservada. Soy consciente de las 15 cámaras que me graban desde distintos ángulos, y me incomodo. Nunca me gustó sentirme observada, a diferencia de mis compañeros, que parecen desenvolverse con naturalidad frente a los focos.