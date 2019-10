“Yo me apoyo mucho en ‘la Beba’, mi hija. Por ejemplo, la canción que hicimos con Emmanuel de ‘Rompecabezas’ ella la escogió. Tiene un gran sentido musical, en la consola estaban los productores y ella. Entonces canté una parte, paran y me dicen ‘creo que esta parte la podías modificar un poco’, pero llega mi hija y dice ‘No, papi, estás perfectamente desafinado’. Me guía, me gusta que me guíe porque es muy musical, ella y José Manuel están con la música”.