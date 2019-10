“Esta historia es una mentira de la A a la Z. No violé a esta mujer, no he violado a una mujer en mi vida. Nunca he levantado la mano a una mujer. Nunca he amenazado a una mujer. Nunca he obligado físicamente o moralmente a una mujer a nada. Nunca he drogado a una mujer. Es una mentira”, afirma Besson a la cadena BFMTV, según extractos de la entrevista difundidos el lunes.