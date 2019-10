View this post on Instagram

Señor Jorge Reynoso en este momento se ha convertido en la persona más grata de México. Sea bienvenido siempre. Por lo pronto yo le prendí su veladora a San Jorge Reynoso. #SaritaArpia #SaritaAsesina #SaritaCulera #SaritaBuitre #josejose #JoseJose #josejoel #marisolsosa #jorgereynoso