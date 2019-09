A raíz de sus problemas psiquiátricos tuvo que enfrentar un año muy complejo. Se internó en un centro médico y hasta que no esté recuperada no podrá realizar sus shows en Las Vegas por decisión de su manager. Pero eso no fue todo. A principios de este mes, la cantante pop perdió la custodia compartida de sus dos hijos, Jayden James, de 12 años, y Sean Preston, de 13.