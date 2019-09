Entre los rumores que hay sobre "Tin Tan" es que supuestamente el grupo inglés "The Beatles" lo invitaron (personalmente Ringo Starr) para aparecer en su portada del disco "Sgt. Pepper´s Lonely Hearts Club Band". La leyenda dice que no aceptó y prefirió que colocaran un árbol típico de México (el árbol de la vida), aunque no hay fuentes que confirmen dicha leyenda.