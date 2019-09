"Me siento muy bendecida porque han ocurrido cosas en mi carrera que jamás me esperaba, soy contador público, tengo una academia de modelaje y estaba enfocada en eso, pero de pronto las cosas cambian. Sí es mucho de destino, pero detrás de todo lo que me ha sucedido desde que me volví viral como la chica del clima, hay mucho esfuerzo, trabajo y dedicación", aseguró.