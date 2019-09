"Creo que es el reflejo del amor que te tiene a ti mismo y no es un tema banal, ni es qué me voy a poner hoy para ser esto. No, es cómo me estoy amando que cada día me quiero ver mejor, que no me puedo dejar ir y que no me puedo perder en el pants todos los días o de vestirme feo con ropa sucia, arrugada, porque habla de tu condición", dijo.