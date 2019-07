Relató: "El capitán llegó y me empezó a tocar bien culero, me empezó a empujar, y cuando volteo ya tenía el puño al nivel de la cara. Di pasos, me empecé a ir pero en ese preciso momento, Susy, la novia de mi novio Fer, intentó grabar cómo me estaba agrediendo, pero este wey le dio un madrazo a Susy, salió volando el celular y ahí fue donde se prendieron las cosas".