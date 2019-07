"Cameron. El chico de risa contagiosa que todavía puedo oír. El chico que dejó a todos sintiéndose esperanzado y lleno de amor. Él era más joven que yo pero me enseñó cómo propagar amor y amabilidad más que nadie en mi vida. Él animaba a todos los que tenía a su alrededor, y me inspiraba/empujaba para ser una mejor persona, una que no podría haber sido sin su guía, paciencia y amor. Casi no puedo ver mis ojos de lo que he llorado. Cameron te amo con cada parte de mí, gracias por el tiempo que pasé contigo, por estar en mi vida, y ser mi hermano desde siempre y para siempre".