No obstante, esta explicación que ha dado Kloss a la revista no acaba de ser del todo coherente, ya que en 2017 volvió a a colgarse las alas durante el desfile que se celebraría en noviembre de ese año en Shanghai. Y de hecho, su compromiso con la firma era tan evidente que tras las críticas que recibió Ed Razek, el director de marketing de la compañía, después de confesar a la revista Vogue que no contaría con modelos transexuales y que tampoco apostaría por modelos con tallas más grandes porque según él a nadie le interesaban, se pronunció a su favor.