Streep respondió con una declaración en la que insistió en que no tenía idea del comportamiento de Weinstein. "No fui deliberadamente silenciosa. No lo sabía. No aprobé tácitamente la violación. No lo sabía. No todos los actores, actrices y directores que hicieron películas que distribuyó H.W. sabían que abusaba de las mujeres, o que violó a Rose en los años 90, otras mujeres antes y otras después, hasta que nos dijeron", se defendió.