View this post on Instagram

FELIZ DÍA DEL PADRE #fathersday Father&Son Padre&Hijo #love #loved #ferreveryoung #godisgood #amen One day you will understand all this unnecessary confusion you have been abused into my beautiful son. Un día entenderás tanta confusión y abuso a tu alrededor mi amor. Papá siempre aquí para ti y junto a Papá la vida es y será MARAVILLOSA siempre Besos y bendiciones infinitas ANGEL.