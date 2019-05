Recientemente Ed Razek, responsable de marketing de L Brands, declaró a Vogue que apostaban sólo por cuerpos esbeltos. "Deberíamos incluir a modelos trans en el show? No, no lo creo, porque el show es una fantasía, un especial de entretenimiento de 42 minutos y es el único en su clase". Aseguró que aunque la firma trató de incluir a modelos de tallas grandes el público no estaba preparado para verlas "y aún no lo están".