"Me creo historias en mi cabeza, veo películas todo el día y entonces creo canciones personales y luego me reúno con un amigo español y hacemos como el beat de la canción y el concepto musical. Luego viene la parte que me fascina que es hacer el concepto del video, la parte visual, de cómo te vas a disfrazar, de qué personas vas a ser, de qué quieres proyectar".