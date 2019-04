La participación de José Pablo Minor y Diego Amozurrutia será relevante en esta nueva edición, ya que interpretarán a una pareja gay, que en la versión original estuvo conformada por Rebecca Jones y Alejandro Camacho. No obstante, Giselle González aclaró que el romance entre este par no será eje protagónico en la narración de la telenovela. "Nuestro centro no son los personajes gay, pueden ser trascendentales, pero nuestro personaje central es Catalina".