Chocolates con THC (Tetracanabidiol, parte adictiva del cannabis), estancias en lujosos hoteles y spas, cruceros y hasta el refresco mexicano Jarritos, son algunos de los obsequios que recibirán nuestros compatriotas y todos los demás reconocidos por su trabajo en películas como "Star is Born", "The Favourite", "The Wife" o "Roma".