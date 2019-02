"Sigue siendo la misma premisa de Fernando Gaitán, que lamentablemente acabamos de perderlo, pero es una historia distinta porque tiene otras adyacentes de los mismos personajes que ya están enamorados de ellos. También tiene modernidad, que es algo que, digo hace 20 años no existían redes sociales, no existía teléfono, no existía una interacción tan cercana por teléfono" contó en una entrevista para el programa "Un nuevo día" de Telemundo.