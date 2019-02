Algo similar sucedió en el aeropuerto de La Guardia: un agente de seguridad recordó que "puso los zapatos y el cinturón en la cinta con descuido, tirándolos. Creo que estaba borracho, o por lo menos lo parecía. Después, del otro lado de la cinta, no podía ponerse el cinturón, los pantalones se le caían, y mostraban un vientre muy abultado. Le hice un chiste (espero que no te quedes sin pantalones), pero me miró con ojos turbios, como perdido".