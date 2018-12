Lo que está casi descartado, es que en cualquier fiesta de la que participe tendrá que interpretar su clásico "All I Want For Christmas Is You", tema que Carey compuso en tan solo 15 minutos y que desde su lanzamiento a fines de 1994 se convirtió en uno de los singles más vendidos de la historia. Se calcula que recaudó más de 60 millones de dólares y que su video fue reproducido en YouTube unas 500 millones de veces.