"Lo más valiente que he hecho en mi vida ha sido sobrevivir a la parálisis casi completa que padecí tras mi accidente en 1990. Aunque tenía asumido que lo más probable es que no pudiera volver a andar nunca más, no dejé que esa idea pesimista me invadiera y perjudicara mi rehabilitación", relató la artista cubana sobre esa traumática experiencia. Detalló que todos los días hacia entre seis y siete horas de ejercicio para ir progresando en su recuperación.