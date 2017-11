El director Guillermo del Toro vive deslumbrado con Jones. Es por eso que lo elige para sus películas. "Creo que él es, si no el más comprometido, uno de los actores más comprometidos con los que he trabajado. Lo he visto sangrar literalmente. Como, The Angel of Death, el mecanismo que movía las alas y los ojos en esa criatura era tan pesado que le rompía la piel, debajo del traje, debajo del maquillaje, debajo de todo. Y Doug siguió trabajando hasta que terminamos ese día. Tengo admiración perpetua por eso".