Pero Billy the Kid no eligió el exilio. Y fue detenido por los hombres de Garrett. Y condado a la horca. Sin embargo, el peligroso delincuente consiguió escapar de una forma sangrienta. Planificó todo en prisión y un día antes de su ejecución convenció a los guardias que le permitieran soltarle una de las manos amarradas con pesadas esposas para que pudiera comer correctamente. Lo hicieron. Pero no hizo nada en ese momento. Esperó un tiempo prudencial hasta que tuviera su única oportunidad. Al cabo de unas horas, uno de los guardias salió unos minutos. Billy consiguió colocarse detrás del otro que había quedado en soledad y lo noqueó. Le quitó su revólver y disparó. Un fulminante tiro en la cabeza. La detonación llamó la atención del otro policía que estaba regresando a la celda. Corrió hacia el lugar, cuando Billy the Kid ya tenía en su poder un poderoso rifle. Cuando el delincuente abrió una ventaba para saltar y escapar, divisó que el guardia estaba yendo tras él. Gritó ¡Hallo Bill! y le disparó. Esta vez al corazón.